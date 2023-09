Riciclo creativo | ricavano un bracciale da una vecchia forchetta | ecco come

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 24 settembre 2023) Ilè fondamentale in un mondo sempre più inquinato. Sul web è spuntato il filmato di unatrasformata in un vero e proprio. Il metodo è relativamente semplice. Negli ultimi dieci anni, sempre più persone hanno presa coscienza del fatto che il nostro pianeta è molto inquinato. Sia la terraferma che gli oceani sono strapieni di rifiuti di ogni genere. Se molti materiali si decompongono naturalmente, ce ne sono altri che possono impiegare secoli (nel vero senso della parola) per sparire senza l'intervento umano,la plastica. Per questi motivi, negli ultimi tempi sempre più gente sta cercando di ridurre la quantità di rifiuti prodotti, in particolare quelli di plastica. Altri ricorrono al. Questa pratica ecologica, sostanzialmente, consiste ...