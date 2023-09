Rhode lancia la tinta labbra colorata dei virali Peptide Lip Treatment

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 24 settembre 2023) Come già abbiamo scoperto qualche giorno fa,, il brand beauty di Hailey Bieber approderà in Italia, un brand di skincare che sta scalando i trend di TikTok (e di vendite). In America e UK il brand ha davvero fatto un grande successo, e pare siano davvero performanti. Il 15 giugno,hato tre prodotti per la cura della pelle: la Barrier Restore Cream (29€), ilGlazing Fluid (29€) e ilLip(16€), tutti racchiusi in una confezione ultra-chic, minimale e accattivante allo stesso tempo. IlLipè il prodotto che più ha lasciato il segno. IlLipdiè infuso con burro di karité per idratare, peptidi per ripristinare ...