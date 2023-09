Regolamento Europei baseball 2023 | la formula e come funzionano

Leggi su sportface

(Di domenica 24 settembre 2023) Ile ladeglidi, in programma da domenica 24 settembre a domenica 1 ottobre in Repubblica Ceca: ecco tutto quel che serve sapere. Ogni partita si gioca al meglio dei nove inning, ma può terminare in anticipo per manifesta superiorità. Infatti, se dopo sette inning, il margine è maggiore o uguale a 10 punti oppure se dopo cinque inning, il margine è maggiore o uguale a 15 punti. Se dopo nove inning il punteggio fosse pari, si giocherà un extra inning, in cui verrà posizionato un corridore in seconda base. Le squadre partecipanti sono 16, suddivise in quattro gironi da quattro ciascuno. Le prime due di ciascun raggruppamento accedono al tabellone ad eliminazione diretta (con quarti di finale, semifinali e finali per il primo e terzo posto). Le altre due ...