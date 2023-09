Reggiana-Pisa | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 24 settembre 2023) Gara valida per la settima giornata del campionato italiano Serie B 2023/2024. Entrambe cercano continuità per raggiungere salvezza e playoff.si giocherà martedì 26 settembre 2023 alle ore 20.30 presso il Mapei Stadium.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Grazie al successo esterno di La Spezia gli emiliani hanno ottenuto il loro primo successo della stagione. Per la squadra di Nesta una bella boccata d’ossigeno dopo tre sconfitte e due pareggi. Anche i toscani si sono risollevati grazie al blitz sul campo della Ferallo’ ritrovando una vittoria che mancava da quattro turni. L’ obiettivo resta sempre il playoff, ma la squadra di Aquilani deve ora pensare a tirarsi fuori alla svelta dalla zona calda della classifica. LE...