Red Bull domina in Giappone | il titolo costruttori è suo!

(Di domenica 24 settembre 2023) Oggi Notizie Max Verstappen è ancora una volta il campione indiscusso del Gran Premio dela Suzuka! L'olandese della Redla pista, facendo dimenticare il weekend di Singapore meno brillante. Max Verstappen: il re di Suzuka Max Verstappen ha messo tutti in fila nel Gran Premio del. Dopo aver conquistato una pole position spettacolare sabato, nessuno è riuscito a fermarlo in gara. Il terzodi campione del mondo consecutivo è sempre più vicino e potrebbe essere suo già la prossima settimana in Qatar. Nel frattempo, la Redsi gode la conquista del. Sul podio con il super Max Verstappen ci sono Lando Norris e Oscar Piastri, entrambi della McLaren. Quarto posto per Charles Leclerc con la ...