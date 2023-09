A Lampedusa le barche provenienti dal Nordafrica ormai fanno la fila in attesa di far sbarcare i Migranti : sono oltre cento quelle arrivate nelle ...

A Lampedusa le barche provenienti dal Nordafrica ormai fanno la fila in attesa di far sbarcare i Migranti : sono oltre cento quelle arrivate nelle ...

“Gli sforzi non possono essere fatti solo dai Paesi di primo arrivo ma devono essere condivisi , questo è un problema dell’Ue e ci devono essere ...

Record di migranti nel Darien verso gli Usa, 350mila in 8 mesi Agenzia ANSA

Record di migranti al confine tra Stati Uniti e Messico AGI - Agenzia Italia

Ha raggiunto cifre record il flusso dei profughi nella giungla del Darien, una delle rotte migratorie più pericolose al mondo, tra Colombia e Panama: 5mila ettari di inferno tra serpenti, scorpioni e ...