Raffica di furti in zona Colli | la popolazione è allarmata

(Di domenica 24 settembre 2023) Pescara – In un clima di crescente allarme tra i residenti, sembra che lastia assistendo a un notevole aumento dei, in particolare lungo via Colle di Mezzo e via Colle Innamorati. La voce dei preoccupati cittadini è stata raccolta dal capogruppo comunale dell’Udc, Massimiliano Pignoli, che ha intenzione di agire come mediatore tra lae le forze dell’ordine. “L’incremento deiin questi ultimi giorni ha portato ad un crescente senso di insicurezza tra i cittadini. La sensazione di vulnerabilità nel proprio domicilio è forse una delle esperienze più angoscianti e perturbanti che una persona possa provare. Mi sono state riferite preoccupazioni da molti residenti di queste zone che ora vivono in uno stato di costante ansia,” afferma Pignoli. “La comunità ora implora un ...

Operavano in tutta Italia e secondo una precisa suddivisione dei ruoli, riunendosi e sciogliendosi in funzione dei reati da perpetrare. Oltre a chi ...

Ha messo a segno almeno sette Furti in esercizi commerciali nel Legnanese e, per questo, un 31enne è stato arrestato dai carabinieri della stazione ...

Gli ultimisi sono registrati via Colle di Mezzo e via Colle Innamorati dove i residenti parlando di una vera e propria escalation del fenomeno.'Negli ultimi giorni isono aumentati e di conseguenza è cresciuta la paura della gente. Non sentirsi sicuri nella propria casa non è una cosa bella. Anzi è la cosa più brutta che possa ...

Gasolio, raffica di furti: "Imprese danneggiate" il Resto del Carlino

Raffica di furti in zona Colli, i residenti sono preoccupati: Pignoli (Udc) chiede alle forze dell'ordine più controlli IlPescara

NOCI (Bari) - Dalle ore 14 di oggi e fino a tutta la giornata della Epifania è stata diramata su tutta la Puglia Adriatica una allerta arancione per venti forti o di burrasca nord-orientali, con ...Scippi a raffica, il processo entra nel vivo ... Sono contestati poi una serie di furti e, al solo Diego Sera, il furto con strappo del borsello di un uomo che, in piazza Caduti di via Fani a ...