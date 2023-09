Quanto deve essere l’ISEE per avere agevolazioni universitarie

Leggi su posizioniaperte

(Di domenica 24 settembre 2023) L’iscrizione all’Università rappresenta una grande opportunità nella vita di uno studente, ma talvolta anche un salasso per le famiglie, considerate le tasse previste dai diversi Atenei distribuiti in Italia, che siano statali oppure privati. Esistono comunque delle possibilità per risparmiare sulle spese della retta e portarle persino in detrazione nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo. In questo articolo rispondiamo alla domanda: ? Quando costa studiare all’università Se stai pensando di iscriverti all’università, devi sapere che i costi possono variare considerevolmente da un Ateneo all’altro, o persino tra una facoltà e l’altra, e una delle principali discriminanti è sicuramente legata alla tipologia di istituto, se pubblico o privato. Nel primo caso, infatti, generalmente i costi non superano qualche migliaio di euro l’anno e si compone di diverse ...