Quanti mariti ha avuto Brigitte Nielsen? Sei | ecco chi sono i 5 ex mariti e il marito attuale

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 24 settembre 2023)ha? Sei. Il primoè stato un compositore danese, Kasper Winding. Il loro matrimonio è durato circa un anno: dal 1983 al 1984. Il suo secondo sposo, forse tra i più noti in assoluto, a livello mediatico, è stato l’attore di fama internazionale Sylverster Stallone. Pare che i due si siano conosciuti in un hotel a New York, poco dopo la rottura della relazione con Winding: era il 1985. Erano entrambi lì e fu proprio lei a cercarlo, inviandole una lettera con tanto di allegato del proprio book per promuovere il film Yado. Dal biglietto si comprende cheera desiderosa di incontrare Stalllone per chiedergli un’autografo: gli dichiarava di essere una grande fan di Rocky. Malgrado il mondo del gossip ...