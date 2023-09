(Di domenica 24 settembre 2023)sarà impegnata nel torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. Dopo la medaglia d’argento agli Europei, gli azzurri torneranno in scena a Rio de Janeiro (Brasile) dal 30 settembre all’8 ottobre per affrontare Brasile, Cuba, Iran, Germania, Ucraina, Repubblica Ceca, Qatar in un durissimo round robin: ogni squadra affronterà le altre sette, le prime due classificate staccheranno il biglietto per la rassegna a cinque cerchi. Se si fallirà l’obiettivo attraverso questa kermesse bisognerà poi aggrapparsi al ranking FIVB che determinerà le ultime cinque ammesse ai Giochi Olimpici,può fare affidamento sull’attuale terzo posto nella graduatoria. Simone Giannelli sarà il capitano e palleggiatore titolare (Riccardo Sbertoli sarà il suo secondo), Yuri Romanò ricoprirà il ruolo di opposto di riferimento con il giovane Alessandro ...

Tutto pronto per il grande evento del golf . La Ryder Cup 2023 sta per arrivare ad Est di Roma , in una location strepitosa. Gli appuntamenti di ...

Gli Azzurri sfideranno l'Olanda nelle Final Eight di Malaga dal 21 al 26 novembre. Il prestigioso torneo per nazioni sarà trasmesso in diretta su ...

Rovella 6 :entra lui la spinta offensiva del Monza si è già ridotta parecchio. Bene ... Infattipochissimi palloni (dal 9s.t. Felipe Anderson 6 : con il suo ingresso si ravviva tutta la ...Colpani 6 :si alza accanto a colombo e si inserisce da dietro, soprattutto nel primo tempo, ... ) All.: Palladino 6,5 :bene il Monza, senza paura e senza andare in difficoltà contro il ...

Patrizio Rispo conduce «Quando gioca il Napoli» su Canale 8 ilmattino.it

Quando gioca l'Italia al Preolimpico maschile di volley Date, orari, programma, tv, streaming OA Sport

Juventus e Lecce si sfideranno martedì 26 settembre alle ore 20:45 per il turno infrasettimanale valevole per la sesta giornata di campionato. Per i giallorossi, allenati da mister D’Aversa, è stata ...Il Lecce di D’Aversa prosegue la preparazione in vista del prossimo turno di campionato che andrà in scena questo martedì, alle ...