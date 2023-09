Pur di far giocare Raspadori | Garcia stravolge l’unica cosa che funziona | la catena di destra

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 24 settembre 2023) Cesare – Caro Guido e se ne va, la capolista se ne va. Poco tempo fa la cantavamo noi, adesso la canzoncina la cantano gli altri. Dopo 5 partite siamo a meno 7 punti dall’Inter capolista e al settimo posto insieme alla neopromossa Frosinone. E il Napoli ha giocato contro un Bologna rinunciatario che ha tirato solo una volta in porta e che fin dall’inizio ha dato il chiaro segnale di accontentarsi di un pareggio. Guido – Certamente il Napoli è stato incapace di vincere la partita. Ai punti avrebbe vinto, in considerazione del palo e del rigore sbagliato da Osimhen (rigorista affidabile cercasi!), ma come ben sai si vince segnando. Vi era grande preoccupazione per l’esordio di Natan ma ti devo dire che complice un attacco bolognese inconsistente, il ragazzo si è ben comportato mantenendo bene la linea. Cesare – Ma ti devo dire che ancora una voltanon mi ha ...