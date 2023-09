Puglia | nel bagno pubblico spunta un cartello surreale | Per asciugarvi le mani usate

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 24 settembre 2023), in unè apparso unche vieta alle persone di utilizzare la carta igienica per asciugarsi le: ecco invece il bizzarro sostituto di questa La, una delle regioni più affascinanti d'Italia, è una terra di contrasti e bellezze naturali, con una storia ricca di influenze culturali e una cucina deliziosa. Essa è famosa per le sue spiagge spettacolari, con chilometri di costa baciata dal Mar Adriatico e dal Mar Ionio. Località come Gallipoli, Otranto e Polignano a Mare offrono acque cristalline e scogliere mozzafiato, mentre la Spiaggia di Porto Cesareo è ideale per le famiglie grazie alle sue acque basse. C'è poi Alberobello, un affascinante paese caratterizzato dai suoi trulli, antiche abitazioni conici in pietra con tetti di forma conica. Queste ...