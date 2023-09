Puglia | maltempo | grandine come palle da golf tra foggiano e barese | poi temporale serale Oggi allerta gialla nell’intera regione Protezione civile | previsioni meteo

Leggi su noinotizie

(Di domenica 24 settembre 2023) In serata unha riguardato ilfino alla Valle d’Itria. Trenta millimetri di pia in un’ora a Bari, una quindicina a Locorotondo. Di seguito un comunicato diffuso da Confagricoltura: Una violenta grandinata si è abbattuta, 23 settembre 2023, nele nel. Duramente colpite le zone di Ruvo, Terlizzi, Lucera, San Severo e Torre Maggiore. Mentre la pia è caduta con intensità diversa su quasi tutto il territorio pugliese. Al momento si registrano gravi danni alle serre. E, per ciò che concerne le produzioni, in particolare ai vigneti, agli oliveti e nelai pomodori. Per Luca Lazzàro, presidente di Confagricoltura, “Siamo in ...