Processo Grillo | quell' amicizia rotta dalla violenza di gruppo

(Di domenica 24 settembre 2023) AGI - Un trauma che ha travolto le vite di due ragazze, sottoposte a una pressione mediatica enorme e aa vittimizzazione secondaria che spesso accompagna le denunce disessuale, al punto da spezzare la loro. 'Silvia' e 'Roberta' sono i nomi di fantasia delle due studentesse che accusano disessuale Ciro, figlio del fondatore del M5S, Beppe, e i suoi tre amici genovesi Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria, durante una vacanza in Costa Smeralda, nel luglio 2019. La prima, principale accusatrice, deporrà per la prima volta fra il 7 e l'8 novembre alin corso a porte chiuse nel tribunale sardo di Tempio Pausania da circa un anno. La seconda ha concluso stamane la sua testimonianza, in cui, a tratti commossa, ha ricostruito ...