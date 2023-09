Probabili formazioni Inter-Sassuolo | sesta giornata Serie A 2023 2024

Leggi su sportface

(Di domenica 24 settembre 2023) Ledi, match delladi. La partita è in programma alle 20:45 di mercoledì 27 settembre nella cornice dello stadio San Siro. La squadra nerazzurra di Simone Inzaghi cerca i tre punti tra le mura amiche. Di fronte unrinfrancato sul morale dopo la splendida vittoria sulla Juventus al Mapei Stadium. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, gli approfondimenti e le parole dei protagonisti.– Pavard dovrebbe essere titolare. Dumfries a destra. Barella dal 1?. Ballottaggio Mkhitaryan-Frattesi. Nessun cambio in attacco con Thuram e ...