Probabili formazioni Empoli-Salernitana | sesta giornata Serie A 2023 2024

Leggi su sportface

(Di domenica 24 settembre 2023) Ledi, match valevole per ladel campionato di. I padroni di casa hanno bisogno di conquistare dei punti per allontanarsi dai bassi fondi della classifica sotto la guida del nuovo allenatore Andreazzoli. La formazione granata, dopo il pareggio acciuffato contro il Frosione, deve assolutamente sbloccarsi ed ottenere la prima vittoria stagionale. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con le parole dei protagonisti, gli approfondimenti e naturalmente il focus sulle possibili scelte dei due allenatori.– Andreazzoli dovrebbe confermare il suo storico modulo: il 4-3-1-2. Baldanzi pronto dietro ...