Primo City Trail di Poppi vincono Krivosheev e Mattesini

Premier : City inarrestabile - ma perde Rodri per l'Arsenal. Primo punto del Luton. LIVE : lo United con Onana Al via la 6ª giornata di Premier League, con cinque incontri in programma in questo sabato. Tre di questi si giocano alle 16: il Manchester...

Premier : City inarrestabile - ma perde Rodri per l'Arsenal. Primo punto del Luton. LIVE : tocca allo United Al via la 6ª giornata di Premier League, con cinque incontri in programma in questo sabato. Tre di questi si giocano alle 16: il Manchester...

Premier : City inarrestabile - ma perde Rodri per l'Arsenal. Primo punto del Luton. LIVE : si sblocca Brentford-Everton - poi c'è lo United Al via la 6ª giornata di Premier League, con cinque incontri in programma in questo sabato. Tre di questi si giocano alle 16: il Manchester...

Premier League 2023/2024 - il Manchester City regola il Nottingham con Foden e Haaland. Primo punto del Luton Nessuna sorpresa all’Etihad Stadium nella sesta giornata della Premier League 2023/2024. Il Manchester City ha infatti battuto 2-0 il Nottingham ...

Capitano da 1 euro - due ucraini - i talenti del City Group : la miscela esplosiva del Girona primo in Liga All'inizio di stagione pieno di sorprese in tutte le maggiori leghe europee, tranne la Premier, mancava solo la Liga. Lecce secondo in Serie...