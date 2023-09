Previsioni Meteo della Settimana | Maltempo in Arrivo | Concentrato sul Centro-Sud

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di domenica 24 settembre 2023) Roma - Laa venire vedrà una serie di variazioni climatiche in Italia, con particolare attenzione alle regioni del-Sud. Domenica 24 settembre: Nord: Al mattino, si registrerà una residua instabilità sulla Romagna, ma con un progressivo miglioramento. Altrove sarà stabile e prevalentemente soleggiato, con temperature stabili e massime tra 21 e 25 gradi.: Previsti rovesci e temporali, talvolta intensi, nelle Marche e in Abruzzo, ma in attenuazione verso sera. Migliora sulle regioni di Toscana, Umbria e Lazio, con temperature in calo e massime tra 21 e 25 gradi. Sud: Variabilità con rischio di rovesci o temporali, soprattutto nelle zone del basso Adriatico, Lucania e sul versante tirrenico. Temperature in calo, con massime tra 21 e 26 gradi. Lunedì 25 settembre: Nord: Si prevede un tempo stabile e prevalentemente ...