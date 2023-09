Premier League | LIVE il derby di Londra Arsenal-Tottenham | chiude il Newcastle di Tonali

Le Formazioni ufficiali di Arsenal-Tottenham , sfida valida per la sesta giornata di Premier League 2023 / 2024 . Promette spettacolo il derby del Nord ...

Le Formazioni ufficiali di Chelsea-Aston Villa , sfida valida per la sesta giornata di Premier League 2023 / 2024 . Obiettivo tre punti per i Blues, ...

Le Formazioni ufficiali di Liverpool-West Ham, sfida valida per la sesta giornata di Premier League 2023 / 2024 . Reduce dalla vittoria in rimonta ai ...

Probabili Formazioni Premier League 6a giornata . Le scelte degli allenatori per il prossimo turno del campionato più seguito al mondo. Per ogni ...

Sono cinque le partite di Premier League previste per oggi, domenica 24 settembre, ma solo tre verranno trasmesse in tv e in streaming. Alle 15.00, ...