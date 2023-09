Premia tutte le bambine eccetto quella di colore | il video shock | la spiegazione della Federazione

(Di domenica 24 settembre 2023) Una piccola atleta dinon è statata come il restosua squadra ad una gara alla National Indoor Arena di Dublino, in Irlanda. La scena è stata agghiacciante: nel corso di unazione di una gara di ginnastica organizzata dalla Gymnastics Ireland, una serie diin fila hanno ricevuto una medaglia: la persona che distribuiva le medaglie ha però volontariamente saltato la ragazzina dipassando adopo, suscitando nella piccola un palese disagio. Il: Il fatto risale a marzo 2022: la famigliapiccola ha subito denunciato il fatto alla, ritenendo che il gesto avesse un’origine razzista. La, parecchi mesi dopo, ha inviato ...

La gara di Best Lap non è mai stata in discussione, condotta al comando pere due le ore. ... 'È un risultato che cicome squadra - spiega Demarchi - Sapevamo che Monza era una pista adatta ...Salail club con l'Ambrogino d'Oro Leggi i commenti Basket Italiano:le notizie Gazzetta dello Sport 23 settembre - 20:18

Il Festival di Castrocaro premia il cervese Djomi il Resto del Carlino

GAL Oglio Po, 4 milioni di euro per i progetti sul territorio. Maschi ... Cremona Sera

È successo a Dublino: una bimba non ha ricevuto la sua medaglia come le compagne e secondo la famiglia è accaduto per motivi razzisti ...GP India “Ho dato assolutamente tutto quello che avevo oggi. Non è stato proprio il risultato che speravamo, ma recuperare da dodicesimo a quarto è stato abbastanza soddisfacente. Due quarti posti ...