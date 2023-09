Preghiera della sera 24 Settembre 2023 | “Signore stammi vicino”

(Di domenica 24 settembre 2023) “”. Con ladi oggi chiediamo alla Santissima Trinità di concederci questa grazia per intercessionenostra madre celeste. La Santissima Trinità sia sempre lodata, servita e onorata da tutte le creature in Gesù Cristo nostro. Amen. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazia L'articolo proviene da La Luce di Maria.

“Medica le nostre ferite” . È la Preghiera della sera da recitare questo Martedì per ringraziare il Signore per la giornata trascorsa. Assisteteci, ...

“Vieni Signore Gesù” . Questa è la Preghiera della sera da recitare questo Venerdì per meditare sulla nostra giornata. Oh Santa Croce aiutami nella ...

... ha salutato la signora Clio, si è raccolto inper alcuni minuti. Poi ha lasciato su un foglio un messaggio: 'Un ricordo e un gesto di gratitudine a un grande uomo servitorePatria', ...... il populismoporta accanto, capace di ridurre a plebe i ceti debolisocietà. Nei ... Per Zavoli, la costruzione dell'offerta informativa era una sorta dilaica. L'intervista doveva ...

Preghiera del Mattino DOMENICA 24 SETTEMBRE 2023 Lodi ... La Luce di Cristo

Preghiera della sera 23 Settembre 2023: “Proteggimi in questa notte” La Luce di Maria

L'arcivescovo ha lasciato Friburgo per l'incontro degli ex studenti di Benedetto XVI che si è tenuto in Vaticano. Tra ricordi e celebrazioni ...Papa Francesco si è recato alla camera ardente allestita per Napolitano "per esprimere, con la presenza e la preghiera, il suo personale affetto a lui e alla famiglia, e per onorare il grande servizio ...