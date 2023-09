Post Benevento | Eziolino Capuano racconta la sua verità

Leggi su anteprima24

(Di domenica 24 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiC’è spazio anche per parlare di quanto accaduto nelpartita dinella conferenza stampa di Ezio, prima della trasferta col Monterosi. L’allenatore rossoblùla sua, omettendo qualche piccolo dettaglio, come quello di essere arrivato in sala stampa ed essere poi “dirottato” in altri ambienti per parlare con canali ufficiali ed emittenti locali. A quel punto, Matteo Andreoletti ha iniziato la sua di conferenza stampa e dover parlare mentre un collega, tornato nel frattempo, sbruffava e strillava non sarà stato certamente piacevole. Queste le parole di: “Io sono una persona educata, chi lo ha scritto è un maleducato. Non so neanche chi lo ha scritto perché non leggo. Sono stato trentasei minuti ad aspettare per ...