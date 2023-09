Più droga | meno soldi | Pd allo sbando | ecco il piano di Elly Schlein

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 24 settembre 2023) Venghino siori, al Gran Bazar delle suggestioni a sinistra, che apre i cancelli in vista delle elezioni europee. Ormai, la dinamica in corso da quelle parti è chiara: il campo largo viene messo per l'ennesima volta in congelatore, mentre Pd e 5Stelle si contendono la quota più radicale dell'elettorato. A botte di demagogia. La segretaria demimputa a Giuseppe Conte accelerate propagandistiche ma, in realtà, non è da. Così, ieri in un'intervista a Fanpage ha lanciato alcune proposte ad alto tasso pirotecnico. Una è sulla settimana lavorativa di 4 giorni. «Il mio gradimento è alto», ha detto. «La riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario, dove la stanno sperimentando in Europa e anche alcune aziende in Italia, dimostra che c'è addirittura un aumento di produttività». LA CONVINZIONE E ancora: «Lavorare troppo ...