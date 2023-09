Pistocchi | «Inter | massimo risultato e minimo sforzo Zero problemi»

Leggi su inter-news

(Di domenica 24 settembre 2023) Al termine di Empoli-, gara terminata per 0-1 grazie a una vera e propria perla di Federico Dimarco, il giornalista Maurizioha analizzato attraverso il suo profilo Twitter quanto visto in campo. VITTORIA FACILE – Maurizioha analizzato in questo modo quanto visto in Empoli-: “con il, l’vince ad Empoli con un gol di Dimarco in una partita poco intensa e poco spettacolare, gestita per 95 minuti su ritmi bassi. La squadra di Andreazzoli si è difesa con ordine, ma senza creare grossialla difesaista. Con i tre punti, Inzaghi vola da solo in testa alla classifica“.-News - Ultime notizie e calciomercato ...