Pistocchi asfalta Allegri citando il Napoli | “Ha stravinto”

Leggi su napolipiu

(Di domenica 24 settembre 2023) Maurizioprende di mira Massimilianoe loda l’impresa dele del suo ex allenatore Luciano Spalletti nella scorsa stagione di Serie A. Serie A – Mauriziosui social ha lanciato una dura frecciata a Massimilianoesaltando l’impresa compiuta la scorsa stagione da Luciano Spalletti e dal, capaci di vincere lo scudetto con 16 punti di vantaggio pur avendo solo il 5° monte ingaggi della Serie A. “Come avrà fatto Spalletti a vincere con +16 sulla seconda, +18 sulle terze e +20 sulla quarta con la quinta rosa più forte?” si è chiesto. Che poi ha aggiunto: “Magari ilha vinto perché Spalletti valorizza i giocatori, come da due anni non succede più alla Juventus“. Una frecciata neanche troppo ...