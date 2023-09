Un uomo di 82 anni è stato investito e ucciso a Brindisi. L'automobilista a quanto si apprende è fuggito senza prestare i soccorsi ed è ora ricercato dalla polizia locale di Brindisi che indaga sul ...E' caccia aldella, ogni elemento è utile per ricostruire l'esatta dinamica e identificare l'automobilista che dopo l'incidente è scappato via e non si è fermato per soccorrere l'uomo. ...

Pirata strada investe e uccide un 82enne a Brindisi Agenzia ANSA

Monza, pirata della strada condannato per omicidio stradale evade dai domiciliari: catturato in Spagna Corriere della Sera

Ad Anzio (Roma) un 19enne è stato aggredito e picchiato in strada e, dopo, anche investito. Trasportato d'urgenza in ospedale, il giovane è ricoverato in prognosi riservata. Sul caso indaga la polizia ...Un uomo di 82 anni è stato investito e ucciso a Brindisi. L'automobilista a quanto si apprende è fuggito senza prestare i soccorsi ed è ora ricercato dalla polizia locale di Brindisi che indaga sul ca ...