Piogge su Sud e Adriatico | allerta gialla per sette regioni

(Di domenica 24 settembre 2023) AGI - L'area perturbata che ha investito l'Italia oggi insisterà in particolare sul Sud e sulleadriatiche con la Protezione civile che ha diramato l'per. L'avviso riguarda parte dell'Emilia-Romagna, delle Marche e della Basilicata e l'intero territorio di Abruzzo, Molise, Campania e Puglia. L'avviso prevede dalle prime ore di oggi precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Marche, Abruzzo, Molise, specie sui settori adriatici, e sulla Puglia, in particolare sui settorintrionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Piogge torrenziali e forte vento al nord , caldo infernale e roghi al sud. Il maltempo spacca in due l’Italia, causando disagi, danni e vittime. ...

L'ondata di maltempo che sta investendo l'Italia ha fatto sentire i suoi effetti da Nord a: a Milano una grandinata ha imposto lo slittamento di mezz'ora dell'inizio di Milan - Verona mentre su Napoli si è abbattuto un autentico nubifragio che ha mandato in tilt i trasporti.

A Milano una grandinata ha imposto lo slittamento di mezz'ora dell'inizio di Milan-Verona, disagi anche in Trentino, Toscana e Puglia con danni alle coltivazioni