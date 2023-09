Pinamonti | ‘Ho tanta rabbia e cattiveria nei confronti di chi ha esagerato’

Non so dire cosa è cambiato, sicuramentetanta rabbia e cattiveria per tante persone che hanno esagerato '. Lo ha dichiarato l'attaccante del Sassuolo Andreadopo la vittoria per 4 - 2 ...Commenta per primo L'attaccante del Sassuolo Andreaha parlato a Dazn dopo la vittoria sulla Juventus: 'Serata perfetta, abbiamo passato una ...sempre dato tutto e quest'anno non cambia, ...

Pinamonti fa gol anche alla Juve, ha rabbia da vendere: È per chi ha ... Fanpage.it