Piemonte | va al ristorante a San Mauro Torinese e mostra lo scontrino | Ho fatto qui la pausa pranzo e

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 24 settembre 2023), si reca a Sane pubblica losui social: ecco quanto ha speso qui per unaSanè una graziosa cittadina situata nella provincia di Torino, nel cuore del, una regione famosa per la sua ricca tradizione culinaria. Questa piccola località offre una selezione di attrazioni culinarie che rappresentano le specialitàsi e italiane in generale. Una delle attrazioni culinarie più iconiche del posto è il vitello tonnato, una prelibatezza composta da fettine sottili di vitello servite con una salsa cremosa al tonno e capperi. Questo piatto freddo è ideale per iniziare un pasto in zona. Il tartufo bianco è una delle gemme culinarie della regione e può ...