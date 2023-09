Piastri e un podio di F1 “davvero speciale

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 24 settembre 2023) Oscarha definito il suo primoin Formula 1 “piuttosto” dopo il terzo posto nel Gran Premio del Giappone a Suzuka. L’australiano era partito in prima fila, ma si è ritrovato ad essere ostacolato da un Max Verstappen sulla difensiva alla partenza, aprendo la porta al compagno di squadra Lando Norris per il secondo posto. Dopo aver corso in terza posizione nella fase iniziale, è passato davanti al suo compagno di scuderia durante la prima serie di soste. Nella parte centrale della gara gli è mancato il ritmo di Norris e la McLaren ha invertito l’ordine in pista per liberare il britannico. Con George Russell che ha tentato una sola sosta,si è portato alle spalle della Mercedes dopo la sua seconda visita alla corsia, passandolo per assicurarsi il suo primo ...