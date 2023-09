Piastri | ' A podio al primo anno | sensazione speciale'

Oscar Piastri si sblocca e, al sedicesimo tentativo, sale per la prima volta sul podio in un Gran Premio di Formula Uno. Il giovane talento ...

Max Verstappen ha vinto la gara Sprint di Spa-Francorchamps, nonostante le condizioni difficili in cui si è corso. L'olandese della Red Bull ha ...

primo podio in carriera in F1 per Oscar Piastri, pilota della McLaren capace di chiudere al secondo posto la Sprint Race 2023 del Belgio. “Sono ...