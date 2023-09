“Perturbazioni a lenta evoluzione” Giuliacci | che tempo ci aspetta a ottobre

(Di domenica 24 settembre 2023) Chefarà ad? Ci sarà il vero arrivo dell'autunno? È il colonnello Marioa rispondere a tali quesiti sulle previsioni meteo dei prossimi 15 giorni, soprattutto alla luce del gran caldo e della poca pioggia caduta in Italia a settembre. “Secondo l'autorevole modello americano GFS è possibile che con i primi giorni del nuovo mese ci sia un cambio di rotta” spiega il meterologo, che poi continua: “In realtà, altri modelli meteorologici vedono un lento abbassamento del getto, che comincerebbe a coinvolgere anche il bacino del Mediterraneo. Per avere delleorganizzate non basta un semplice calo dei geopotenziali dell'alta pressione, ma servonoche riescano a tuffarsi nei nostri mari, per poi evolvere ...

Per avere delleorganizzate non basta un semplice calo dei geopotenziali dell'alta pressione, ma servonoevoluzione che riescano a tuffarsi nei nostri mari, per ...

ma servono perturbazioni a lenta evoluzione che riescano a tuffarsi nei nostri mari, per poi evolvere piuttosto lentamente. Così facendo, fanno evaporare grosse quantità di acqua, che poi vengono ...Le previsioni meteo per i prossimi 15 giorni indicano alcune interessanti novità. Innanzitutto, proviamo a chiederci la seguente domanda: e se a Ottobre l'Autunno facesse sul serio Non sarebbe un que ...