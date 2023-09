Perché il dibattito sulla Via della Seta è differente L’analisi di ChinaMed

Leggi su formiche

(Di domenica 24 settembre 2023) La prima edizione del nuovo “Observer” è stata dedicata a un’analisi delle prospettive dei commentatori cinesi e italianipartenza all-of-assured dell’Italia dalla Belt and Road (Bri). Ossia uno dei grandi temi che il governo italiano sta affrontando sia attraverso colloquio di alto livello all’interno di consessi internazionali — come l’incontro al G20 tra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il premier cinese Li Qiang — sia tramite più informalo (e forse operativi) faccia a faccia come quello ospitato a Roma in questi giorni con Che Wenqing, membro del PolitBuro e capoCommissione affari politici del Partito (che ha visto il ministro Antonio Tajani e il sottosegretario Alfredo Mantovano).è una piattaforma di ricerca promossa dal Torino World Affairs Institute, parte del ...