Per vedere il meglio del rap italiano basta andare a casa di Marracash

(Di domenica 24 settembre 2023) Uno dei grandi rimpianti dell’estate appena trascorsa, è non essere riuscito ad assistere al concerto di Travis Scott, né a Milano né tantomeno a Roma. Per quanto la qualità intrinseca del live si sapeva sarebbe stata alla stregua di un dj set, la portata reale del numero di persone mosse, faceva sì che fosse uno di quei momenti epocali che segna un prima e un dopo. Sì, è vero, non si giudica la musica dai numeri, ma ottantamila persone si stavano muovendo per il rap: avrà pur voluto dire qualcosa? Nei mesi, tra un “Fortnite” borbottato, un “tutti minorenni, i genitori fanno sì che ci sia il doppio dei paganti” e un “non vuol dire niente”, in molti, come spesso accade quando si parla di rap, hanno sminuito la portata dell’evento. Travis Scott, una tantum. È un disturbo che colpisce il rap in Italia da sempre, quello di credere che senza stampelle non riuscirà ad arrivare da solo: ha ...