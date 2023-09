Per Papa Francesco sui migranti non c' è allarme | siete d' accordo?

Contro la curiosità dei bambini non c’è assunto religioso che tenga. Una bambina di 7 anni di Flero, in provincia di Brescia, è finita al centro ...

Furoreggia l'emergenza-immigrazione, con l'Italia che per ovvie ragioni geografiche viene colpita più di ogni altro Paese Ue. Ed in questo contesto ...

La Francia è sempre rivoluzionaria, la laicità è la prima religione, la chiesa cattolica da tempo è in cerca di collocazione in una nazione dove ...

Una nuova occupazione tedesca: Gasparri è furiosoi finanziamenti alle Ong Mentre da MarsigliaFrancesco ha ammonito contro 'l'indifferenza' dei leader politici europei e le 'propagande ...Le parole dela favore dell'accoglienza dei migranti si sono scontrate con le politiche di ... quello che propone (e non) l'Unione europea "L'Europa fa accordi con i dittatoritrattenere i ...

Papa Francesco: "Migranti come ping-pong, vivono nel regno del terrore" RaiNews

Il Papa: “Marsiglia accoglie, è un messaggio all’Europa” Vatican News - Italiano

Un temporale violento, con la potenza di un tornado. È durato pochi minuti, nel pomeriggio di venerdì, ma tanto è bastato a far scoprire a Elena, mamma di due bambini di 5 ...Mai più (Nunca mas) era intitolato come per affermare solennemente che quanto accaduto non avrebbe più dovuto riprodursi nel futuro. Purtroppo gli scomparsi continuano a perpetuare le liste nelle ...