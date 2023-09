Per il Bologna solo tre gol in quattro partite | Thiago Motta chiede cattiveria sotto porta

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 24 settembre 2023)-Napoli introdotta dal Corriere. Non ci sarà il tutto esaurito da oltre 30.000 spettatori registrato alla prima contro il Milan, ma saranno circa 26.000 i presenti oggi al Dall’Ara per la sfida al Napoli. Un altro pienone, con corposa presenza azzurra, per lanciare ildia caccia di tre punti che spalancherebbero ladella parte sinistra della classifica. In questo impronosticabile avvio di Serie A, con Lecce e Frosinone ai piani alti, i rossoblù cercano un colpaccio che metta fine al periodo di rodaggio e che aumenti convinzione e fiducia: per centrarlo servirà più ferocia in zona gol, viste le sole tre reti segnate finora inturni. Ancheha invitato a «cambiare il chip negli ultimi 15 metri», ...