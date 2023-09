Pavard | dall’Europa solo conferme | punto fisso di Empoli-Inter – CdS

Leggi su inter-news

(Di domenica 24 settembre 2023) La partita di Champions League contro la Real Sociedad è stata la prima per Benjaminin nerazzurro. Una gara che ha confermato il suo livello, tanto che, come ribadisce il Corriere dello Sport, sarà in campo da titolare per. CONFERMATO – Tra i migliori nella difficile notte di San Sebastián, Benjaminha confermato il suo livello e il suo spessorenazionale. Il difensore francese si prepara a scendere in campo nuovamente da titolare, per la prima volta peraltro in Serie A. Insarà lui infatti a prendere nuovamente il posto come braccetto di destra, con l’obiettivo di tornare a mantenere la porta inviolata come nelle prime tre partite di questa stagione. Fonte: Corriere dello Sport, Giorgio Coluccia-News ...