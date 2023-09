Pausa caffè sempre più cara | ecco quanto è aumentata dal 2021

(Di domenica 24 settembre 2023) Messina è la città più economica per un espresso, con un prezzo di soli 0,95 euro. Se si consuma al bar si spende mediamente l'11,5% in più rispetto a due anni fa

Leggi Anchea 70 centesimi se si porta la tazzina da casa, l'idea di una barista di Savona: 'Sta funzionando' Il caro -rovina laal bar degli italiani In ben 22 province i listini delal bar superano quota 1,20 euro. Ilpiù salato è a Bolzano , con una media di 1,34 euro a tazzina, seguita da ...Gli italiani spendono per la720 milioni di euro all'anno in più rispetto al 2021. Lo comunica Assoutenti, che ha realizzato una mappa del caro -in Italia.

Prezzi, la pausa caffè costa agli italiani 720 milioni di euro in più rispetto al 2021 Il Sole 24 ORE