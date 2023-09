Pattinaggio artistico a rotelle | Mondiali 2023 | Paronetto regala il secondo oro all’Italia

Leggi su oasport

(Di domenica 24 settembre 2023) Arriva la seconda medaglia d’oro ai Campionatidi, competizione in scena ad Ibaguè, in Colombia, presso il suggestivo Parque Deportivo Municipal. Sofiasi è confermata Regina dell’inline femminile, vincendo il metallo più pregiato in una gara dominata in lungo e in largo. Un risultato di enorme rilievo per la veneta che, solo poche settimane fa, ha raccolto anche il bronzo nel quad agli Europei di Ponte Di Legno. Il successo dell’azzurra era già nell’aria. Sofia, già brillantemente in testa dopo lo short, ha regolato la concorrenza anche nel segmento più lungo, guadagnando il miglior riscontro sia nel tecnico che nelle quattro voci delle components, prendendo il largo con un layout ben congeniato e contraddistinto dall’esecuzione ...