Pasalic e Lookman lanciano l'Atalanta | 2-0 al Cagliari | Ranieri fermo alla traversa

Bergamo, 24 set. - (Adnkronos) - l'Atalanta torna al successo in campionato superando per 2-0 il Cagliari tra le mura amiche del Gewiss Stadium. ...

Bergamo. Terza vittoria su tre, nessun gol incassato e la brillantezza dei giorni migliori. Il Gewiss Stadium torna ad essere un fortino per ...

Risultato sbloccato al 33' con(assist di De Ketelaere); raddoppio al 76' di, lanciato da Muriel. Finisce sulla traversa, una facile conclusione di Oristanio che poteva riaprire la ...A decidere la partita i gol dial 33' eal 76'. In classifica gli orobici salgono al 6° posto a quota 9, mentre i sardi, ancora a secco di vittorie in campionato, sono penultimi con ...

Lookman+Pasalic: un gol per tempo e l'Atalanta batte il Cagliari La Gazzetta dello Sport

Serie A, Atalanta-Cagliari 2-0: decidono i gol di Lookman e Pasalic - Sportmediaset Sport Mediaset

Bergamo Niente da fare per il Cagliari che incassa la terza sconfitta stagionale nel difficile campo dell’Atalanta. Un 2-0 che non lascia spazio a recriminazioni. Se è vero che la strada per la squadr ...ATALANTA (3-4-2-1): Musso, Kolasinac, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta (Dal 80 st Toloi), Koopmeiners, De Roon, Ruggeri (Dal 80 st Adopo); Ederson (Dal 60 st Muriel), De Ketelaere (Dal 67 st Holm); ...