Parigi | i binari in disuso diventano oasi semiselvagge

(Di domenica 24 settembre 2023) In fondo alla base c’è sempre il concetto di riciclo. Non di materia, ma di spazi. E così anche le linee dismesse delle ferrovie possono essere un aiuto contro la perdita di biodiversità e l’aumento delle temperature. Soprattutto in ambiente urbano dove, come sappiamo, le isole di calore sono particolarmente frequenti ed anche molto molto impattanti. Idismessi diL’esempio viene dalla Francia, esattamente dache sta convertendo idi una linea ferroviaria in– nota come la Piccola Cintura – insemi-selvagge per dare sollievo alle giornate più calde dovute ai cambiamenti climatici, offrendo un po’ di tregua ai residenti della città. Il progetto, iniziato nel 2006, prevede di aprire al pubblico altri ...