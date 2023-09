Pari per Parma e Venezia | cade il Palermo

(Di domenica 24 settembre 2023) Ilsotto i colpi di Canotto; pareggiano, Bari, Cremonese, Sudtirol e Modena. Vittorie per Pisa, Como e Reggiana

Il tempo passa veloce quando ci si diverte. Dopo New York, Londra e Milano sarà Parigi a chiudere le danze di questo Fashion month. Sulle passerelle ...

Al Mapei Stadium, il match valido per la quinta giornata di Serie A 2023/2024 tra Sassuolo e Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca ...

L’ Italia non sbaglia contro la Germania e vince 3-0 contro la squadra di Heynen nella penultima giornata del Preolimpico 2023 di volley femminile. ...

Il pareggio contro l'Atletico Madrid sembrava avesse smosso qualcosa, invece la Lazio frena ancora. I biancocelesti passano in vantaggio col rigore ...

Liguri avanti al 19' con Pedrola, poi Circati ha pareggiatoi ducali a 8' dalla fine. Una bellissima partita al Tardini con la Sampdoria che ha giocato alladella forte squadra emiliana. Non ...Al 65 Lucca si divora clamorosamente il gol del: Ebosele scappa in campo aperto e, a tutu con Terracciano, preferisce servire l'assistl'attaccante italiano che spedisce fuori a porta ...

Cinque anticipi: vincono Castiadas e Pirri, pari per Nuorese, Guspini e Lanteri Diario Sportivo

Liga: il Girona si prende la vetta, solo un pari per Siviglia e Valencia Corriere dello Sport

Dai respingimenti ai condoni, il leghista s’inventa qualcosa ogni giorno per metterla in difficoltà. Per il momento la premier può solo incassare e basta.Probabilmente con un finale così devastante da parte del francese Laporte, nulla avrebbe potuto anche Filippo Ganna ma di certo sarebbe stato bello vedere il nostro migliore atleta e capitano azzurro ...