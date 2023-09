Papa Francesco | l’omaggio a Napolitano I motivi della visita al presidente ex comunista e il messaggio scritto a mano

Leggi su open.online

(Di domenica 24 settembre 2023) «Un ricordo e un gesto di gratitudine a un grande uomo servitorepatria» è ildasu un foglio di carta intestata del Senato nella suaalla camera ardente per Giorgio, morto lo scorso 22 settembre. Unache spiazza i presenti, come ha osservato Ignazio La Russa, che ha fatto gli onori di casa al Santo Padre, assieme al segretario generale Elisabetta Serafin e al vicesegretario generale Federico Toniato, «È la prima volta che un Pontefice entra nella sede del Senato di Palazzo Madama», ha detto ildel Senato. «È venuto per rendere omaggio a Giorgio, è stato affettuosissimo, e per noi un grande onore», ha ...