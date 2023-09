Papa Francesco alla camera ardente di Napolitano | perché la visita a sorpresa che ha spiazzato anche il Vaticano?

A sorpresa è arrivato Anche Papa Francesco al Senato per rende re omaggio al feretro del presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano, ...

Un gesto non previsto e per questo ricco di grande significato. A sorpresa , a rende re omaggio a Napolitano anche il Santo Padre che, mentre la folla ...

I migranti che assediano l'Europa e chiedono soluzioni umanitarie restano una "patata bollente" che la politica non sa come prenderla. Nessun passo ...

"Ho ringraziato il Santo Padre per questo onore per Senato e Italia. È la prima volta che il Santo Padre ha varcato la soglia del Senato per rendere ...