Papa Francesco alla camera ardente di Napolitano | perché la visita a sorpresa che ha spiazzato anche il Vaticano? I rapporti tra i due

(Di domenica 24 settembre 2023) Come ogni domenicaha terminato l'Angelus di mezzogiorno recitato dal suo studio nel Palazzo Apostolico, ha fatto ritorno a Santa Marta per qualche minuto, e poi con la solita...

Intorno all'una, a sorpresa, da una 500 è sceso. E' entrato a Palazzo Madama con una carrozzina, ha salutato la signora Clio, si è raccolto in preghiera per alcuni minuti. Poi ha lasciato su un foglio un messaggio: 'Un ricordo e un ...Non solo la politica ha reso oggi omaggio a Giorgio Napolitano, presidente emerito della Repubblica, scomparso venerdì sera all'età di 98 anni. E' infatti un fuori - programma di- almeno per la stampa parlamentare tenuta all'oscuro - a movimentare la giornata dell'omaggio a palazzo Madama. Il Santo Padre poco dopo le 13 scende dalla sua 500 bianca su corso ...

Il video di Papa Francesco costretto ad aspettare Macron: Bergoglio è visibilmente infastidito Il Fatto Quotidiano

Il feretro di Giorgio Napolitano è giunto al Senato, dove alle 10 è stata aperta la camera ardente, allestita nella sala Caduti di Nassiriya ...Ma all’improvviso tutto si è fermato. E l’ingresso di Palazzo Madama si è illuminato di una luce candida: Papa Francesco. Il Santo Padre ieri è andato a rendere omaggio al feretro del presidente ...