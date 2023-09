Papa Francesco alla camera ardente di Giorgio Napolitano

(Di domenica 24 settembre 2023) Non solo la politica ha reso oggi omaggio a, presidente emerito della Repubblica, morto venerdì sera all'età di 98 anni. E' infatti un fuori programma di- almeno per ...

Un gesto non previsto e per questo ricco di grande significato. A sorpresa , a rende re omaggio a Napolitano anche il Santo Padre che, mentre la folla ...

A sorpresa alla camera ardente allestita al Senato italiano per il presidente emerito Giorgio Napolitano arrivato oggi. Mentre la folla continuava ad entrare in sala Nassiriya di Palazzo Madama per rendere omaggio all'ex capo di Stato, ha parcheggiato davanti all'ingresso di Palazzo Madama l'auto del ...Non solo la politica ha reso oggi omaggio a Giorgio Napolitano, presidente emerito della Repubblica, morto venerdì sera all'età di 98 anni. E' infatti un fuori programma di- almeno per la stampa parlamentare tenuta all'oscuro - a movimentare la giornata dell'omaggio a Palazzo Madama. Il Santo Padre poco dopo le 13 scende dalla sua 500 bianca su corso ...

Francesco: per Dio non è mai troppo tardi, ci aspetta e cerca sempre Vatican News - Italiano

Dopo il suo discorso conclusivo agli "Incontri sul Mediterraneo" al Palais du Pharo di Marsiglia, in Francia, Papa Francesco si prepara a un incontro con il presidente Macron, il quale, però, lo fa ...(Agenzia Vista) Roma, 24 settembre 2023 Le immagini di Papa Francesco che ha visitato la Camera Ardente di Giorgio Napolitano a Palazzo Madama. Il Santo Padre ha speso alcuni minuti a lasciare un suo.