Papa Francesco a Marsiglia | “Non c’è invasione di migranti | propagande allarmiste”

Leggi su bergamonews

(Di domenica 24 settembre 2023)dausa parole forti. Quella di migrare dovrebbe essere una scelta libera, cosa che in realtà non avviene quasi mai: si articola intorno a questa idea fondamentale il messaggio diper la 109ª Giornata mondiale del migrante e del rifugiato di domenica 24 settembre 2023. Il titolo “Liberi di scegliere se migrare o restare” richiama la campagna lanciata nel 2017 dalla Conferenza episcopale italiana che segna l’avvio di decine di progetti in 131 Paesi. La novità è rappresentata dal secondo verbo, cioè dalla necessità di creare le condizioni perché chi è costretto ad abbandonare la propria terra possa decidere di rimanerci, come ha ribadito con forzain questi due giorni aper i “Rencontres ...