Pallino vagante di cartuccia colpisce bimba mentre gioca in giardino

Dopo i padroni di casa prendono in mano ildel gioco sfruttando la spinta sugli esterni di ... Butic raccoglie un pallonein area e in girata impegna a terra Nicolas. Il Pisa ci mette ...La rete (la prima in maglia bianconera) di Zannoni sposta il '' del gioco nelle mani dei ... con l'altro ex Raccagni a spazzare di testa; sulla pallasi avventa Brigliadori che infila un ...

Colpito da un pallino vagante: ferito - ToscanaInDiretta ToscanainDiretta