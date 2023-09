Pallanuoto | Roma avanza in Champions League Promosse le quattro italiane Euro Cup

Leggi su oasport

(Di domenica 24 settembre 2023) Weekend di Coppepee per quanto riguarda la. Lesquadreimpegnate nellaCup maschile, il secondo torneo continentale per importanza, sono riuscite a passare il turno: Ortigia, Trieste, Savona e Telimar proseguono con pieno merito la propa avventura. La Telimar Palermo ha battuto Savona per 12-10 nell’ultimo incontro a Duisburg, Trieste ha regolato il Tourcoing per 12-11. Sul fronte femminile, invece, spazio alla. Soltanto la Sissi è meritata l’accesso alla fase successiva, terminando al secondo posto il girone ospitato a Ostia. Padova e Trieste hanno invece concluso agli ultimi due posti il gruppo di Mulhouse e sono state retrocesse inCup. Le capitoline hanno regolato il ...