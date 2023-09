Pallamano femminile | Serie A1 | Casalgrande Padana svetta in scioltezza su Mezzocorna

Leggi su oasport

(Di domenica 24 settembre 2023) Vittoria con una relativapercontronella terza giornata diA1. 26 a 21 è stato il risultato a favore della compagine emiliana che nel palazzetto di casa dei rivali ha fatto la differenza sin da subito. Francesca Franco, migliore realizzatrice dell’incontro per la formazione ospite, ha fatto la differenza a più riprese, un duello impari che si è concluso con un margine di 5 lunghezze di scarto al termine dei sessanta minuti regolamentari. Cassa Rurale Pontinia vs Venplast Dossobuono, Teramo vs AC Life Style Erice e Jomi Salerno vs Cellini Padova sono le partite che restano presenti nel calendario della terza giornata della regular season, già iniziata in settimana con l’affermazione di Brixen Südtirol su Lions Sassari. Solo il prossimo 27 settembre ...